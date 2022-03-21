Якутск, , 05:34 — REGNUM В Якутии прошёл танцевальный флешмоб «Россия_Мы». Жители республики в национальных одеждах исполнили танец в поддержку военнослужащих России, участвующих в спецоперации по защите республик Донбасса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ленские столбы Михаил Потапов

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«Якутия помнит, какой дорогой ценой досталась победа над фашизмом. Поддержим нашу российскую армию в восстановлении мира. Гордимся Россией! Россия — это мы! Уруй Айхал! (Слава Родине!)» — сказали выступавшие.

Танцевали якутяне на фоне Ленских столбов под аккомпанемент народных инструментов.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Амурской области прошёл флешмоб, приуроченный к годовщине воссоединения Крыма с Россией и в поддержку армии РФ, участвующей в спецоперации в защиту республик Донбасса. По городу с флагами проехали десятки автомобилей.