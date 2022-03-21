21 марта 2022 | Время чтения 7 мин

Анастасия Степанова, , 08:52 — REGNUM Следом за «Башсодой», продукция которой знакома многим россиянам, суд провёл деприватизацию акций ещё одного уникального предприятия — базирующегося в Алтайском крае «Кучуксульфата». Оно является единственным производителем природного сульфата натрия в России и выступает градообразующим для населённого пункта Степное Озеро. Как и в случае с «Башсодой», в этом деле, инициированном Генпрокуратурой России, речь фактически шла о признании приватизации актива в 90-х годах незаконной. Надзорная инстанция указывала, что передача в частные руки прошла по решению лиц, «не имевших права отчуждать это имущество самостоятельно». На очереди ещё одно предприятие и также уникальное в силу производимой продукции — Соликамский магниевый завод. ИА REGNUM изучило аргументы сторон в деле «Кучуксульфата» и позицию суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, первым в цепочке деприватизируемых активов, в 90-х ушедших из-под контроля государства, стала «Башсода», более известная как «Башкирская содовая компания» (БСК).

Сода пищевая Soda.ru

В 2020 году буквально за пять месяцев по иску надзорной инстанции государству вернули контроль над крупнейшим производителем соды в России. В этом деле также фигурировало указание на то, что принимать решение о приватизации актива имели право только федеральные власти. По факту же размытие доли государства произошло с подачи региональных властей.

Совет министров Башкирии своим решением от 24 сентября 1993 года разрешил приватизацию, и в итоге к 2020 году — к дате суда об истребовании акций из чужого незаконного владения — госакций осталось всего порядка 38%. При этом среди акционеров стали мелькать разные офшоры, конечные бенефициары которых не раскрывались.

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Следующим в очереди на деприватизацию стал «Соликамский магниевый завод», построенный ещё в 1930-х годах. Он на сегодня контролирует единственного действующего производителя редкоземельных металлов, является производителем магния, ниобия, тантала, титановой губки. Подаче деприватизационного иска в этом случае предшествовал затяжной корпоративный конфликт с блокировкой права голосования на общих собраниях для ряда акционеров. В деле всё также фигурируют многочисленные кипрские офшоры, а один из ответчиков-физлиц и вовсе указывался как налоговый резидент Австрии. По этому спору на акции наложены обеспечительные меры, но иск по существу ещё не рассмотрен. Следующее заседание по нему намечено на 8 апреля 2022 года.

ОАО «Соликамский магниевый завод» smw.ru

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В то же время спор за акции алтайского предприятия, начатый позже, чем пермское дело, уже в первой инстанции завершён. Примечательно: и тут среди акционеров мелькают кипрские фирмы с неизвестными конечными бенефициарами.

Алтайское предприятие: позиции сторон

Кучукский сульфатный комбинат был создан в 1960-х годах и осуществляет производство продукции из природного сырья — мирабилита, который добывается из месторождения минеральных солей (оз. Кучукского). Предприятие базируется в р. п. Степное Озеро Благовещенского района Алтайского края и обеспечивает работой 1,2 тысячи из около 6,3 тысячи жителей населенного пункта, являясь градообразующим.

Предприятие — производитель сульфата натрия на сегодня осуществляет поставки в 30 стран мира. По данным с сайта ОАО, продукцию также используют мировые лидеры рынка товаров бытовой химии. Помимо этого, продукция используется в стекольной, химической, целлюлозно-бумажной промышленности, в нефтедобывающей отрасли и при производстве комбинированных кормов для птицеводства.

В 90-х Кучукский сульфатный комбинат был приватизирован и на сегодня называется ОАО «Кучуксульфат».

ОАО «Кучуксульфат» Kuchuk.ru

Генеральная прокуратура России в конце октября 2021 года, посчитав, что акции комбината выбыли из собственности государства с нарушением закона, обратилась с иском об истребовании их у нынешних акционеров. В списке ответчиков, помимо десятка граждан, также оказалась кипрская компания «Капок инвестментс лимитед».

Ответчики с иском не согласились и подали встречные претензии, требуя признать за ними права в силу приобретательной давности, но потерпели неудачу. Среди аргументов ответчиков было то, что Российская Федерация не вправе истребовать более 23,7% акций завода, так как «только этот пакет ранее принадлежал государству и был предметом приватизации». Настаивали они и на том, что на момент приватизации комбинат не подпадал под критерии активов, для которых нужно решение правительства. В качестве аргумента также использовалось и то, что в октябре 1990 года коллектив рабочих и служащих завода принял решение о переходе на арендные отношения с Министерством химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР и об оформлении аренды имущества завода. По данным из материалов дела, в феврале 1991 года с министерством был заключен арендный договор. В декабре 1992 года в результате трансформации актива получилось акционерное общество открытого типа «Кучуксульфат». Примечательно: по договорам от декабря 1992 года и марта 1994 года, которые были заключены «Кучуксульфатом» и фондом имущества Алтайского края, доля государства в акционерном обществе «Кучуксульфат» составила 0% уставного капитала, 23,7% акций было продано по закрытой подписке, а 76,3% акций распределены безвозмездно среди акционеров.

Генпрокуратура же основывала свои требования в том числе на законе «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», указывая, что уполномоченный государственный орган решение о приватизации Кучукского сульфатного завода не принимал, «соответствующая заявка в указанный орган не поступала; инициатива в проведении приватизации упомянутого завода от него не исходила; план приватизации данным органом не утверждался». А так как федеральные власти решений о приватизации не принимали, то, по мнению истца, «государственное имущество выбыло из владения Российской Федерации помимо ее воли».

А, возражая против встречного иска, представитель прокуратуры заявил, что «органы власти Алтайского края при вынесении организационно-распорядительных документов, касающихся завода, действовали без полномочий и вне закона, создавали ложную видимость законности перехода права собственности на предприятие от одних лиц другим, названные действия образуют собой акты нарушения экономического суверенитета Российской Федерации и вторжения в компетенцию правительства и Госкомимущества России по распоряжению федеральным имуществом».

В Генпрокуратуре отметили, что принадлежащие государству акции неоднократно передавались и перепродавались с 1992 года по октябрь 2021 года, а нарушение было выявлено в ходе проверки в октябре 2021 года, что и стало основанием для обращения с иском.

Суд, взвесив аргументы стороны, удовлетворил иск Генпрокуратуры. Ответчики планируют оспорить данное решение.

И не только акции…

Стоит отметить, что не только акции в последние годы становились причиной исков об истребовании госимущества из чужого незаконного владения. Например, в ноябре 2021 года по иску Западно-Сибирской транспортной прокуратуры у ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» как «из чужого незаконного владения» были истребованы 30 причалов, расположенных на территории Дудинского морского порта

Также 25 марта 2022 года будет рассмотрен иск к той же компании, в рамках которого по этой же схеме истребуется огромный массив железно‑ и автодорожного имущества, в том числе участки путей, мост через реку Норильская.