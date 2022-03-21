Хабаровск, 21 марта 2022, 05:24 — REGNUM В Хабаровске 21 марта спецслужбы проверяют информацию о заложенных взрывных устройствах в трёх торговых центрах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.
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Неизвестный прислал на главный электронный почтовый ящик администрации сообщение о минировании ТЦ «Энерго-Плаза», «Пушкинский» и «Горизонт».
Всех сотрудников и посетителей эвакуировали.
Как сообщало ИА REGNUM, в Сургуте 17 марта эвакуировали учеников школы №12 из-за сообщения о минировании учебного учреждения.