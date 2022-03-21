Южно-Сахалинск, , 05:22 — REGNUM Для того, чтобы добиться мира, иногда необходимо прибегать к таким спецоперациям, о начале которой принял решение президент России Владимир Путин — «Это тяжело! Но это правильно», такое мнение высказала заведующая хирургическим отделением городской больницы Южно-Сахалинска Евгения Светличная.

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«Иногда для того чтобы добиться мира, необходимо двигаться через эти военные действия. Это тяжело! Но это правильно. Я и очень надеюсь, что мы вместе, ведь правда на нашей стороне. И в данной ситуации мы поддерживаем то, что делают наши ребята на Украине», — цитирует Светличную телеграм-канал правительства Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Магадана Юрий Гришан записал обращение, в котором поддержал Крымскую весну и спецоперацию России в защиту Донбасса. Также он признался, что много лет не общается с сыном, который живёт на Украине. Видеозапись опубликовал телеканал«Карибу».