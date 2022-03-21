Вашингтон, , 05:18 — REGNUM Китай лидирует в мире по созданию инфраструктуры сетей 5G и особенно по использованию технологии на заводах, угольных шахтах, верфях и складах, говорится в статье, опубликованной The Wall Street Journal, передает агентство Синьхуа.

5G China Telecom

«Широко распространено мнение, что страна лидирует в развертывании локализованных мощных сетей 5G на обширных промышленных объектах, целью которых является использование технологии для автоматизации трудоемких или опасных производственных процессов и, надеюсь, повышения производительности», — говорится в статье.

«Эти объекты включают угольные шахты 5G с буровым оборудованием с дистанционным управлением, так называемые интеллектуальные заводы, которые автоматизируют производство и контроль качества, и морские порты с подключенными к Интернету камерами, которые обрабатывают и подсчитывают грузовые контейнеры», — утверждают авторы.

Эти сети 5G предназначены для конкретных корпоративных сайтов с индивидуальным оборудованием и программным обеспечением, говорится в статье, и добавляется, что они могут быть адаптированы к конкретным требованиям и обрабатывать более сложные задания и процессы.