Магадан, , 05:19 — REGNUM Мэр Магадана Юрий Гришан записал обращение, в котором поддержал Крымскую весну и спецоперацию России в защиту Донбасса. Также он признался, что много лет не общается с сыном, который живёт на Украине.

Юрий Гришан Magadangorod.ru

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Видеозапись опубликовал телеканал «Карибу».

"У нас очень много семей, у которых дети родные, близкие находятся на Украине, и которые не могут долгие годы увидеть своих родных и близких ввиду ограничений по перелетам, железнодорожному транспорту. Нас разобщают. Нам разрушают семьи, которые тяжело восстановить. У меня у самого есть сын на Украине, и я не общаюсь с ним уже давно. Я не знаю, что с ним происходит.

Информационная война перезагрузила этих людей, сделала их другими. Им плевать даже на родственные отношения, которые связывали и связывают родных и близких.

Но это боль, через которую придется пройти. И чем скорее закончится военная операция, которая начата на Украине, тем быстрее мы будем возвращать этих людей в нормальное психическое состояние и они вспомнят: «где моя мама, где мой отец, мои братья и сестры», для того, чтобы начать нормальное, человеческое, кровное общение. Я уверен, что с нацизмом на Украине будет покончено точно также, как в 1945 году», — сказал Юрий Гришан.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России запустило исторический проект, рассказывающий о фактах зверств и преступлений украинских националистов в годы Великой Отечественной войны. В нём опубликованы документы из архивов времен войны и послевоенного времени.