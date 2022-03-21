Весь мир, 5 февраля, 2009, 14:51 — ИА Регнум. Итальянский производитель шикарных автомобилей Maserati выбрала "мисс Quattroporte" чешскую модель Татьяну Кучарову.

В 2006 году Кучарову удостоили титула "Мисс Мира". По словам автокомпании Maserati, самый красивый автомобиль и самая красивая женщина создают совершенную пару, пишет Carpark.ru.

Quattroporte - одна из самых успешных моделей Maserati: за пять лет продали более 15 тыс. автомобилей. Maserati Quattroporte 2009 модельного года отличается небольшими изменениями дизайна и некоторыми техническими инновациями.