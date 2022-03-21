Лос-Анджелес, США, , 05:15 — REGNUM Режиссёр Мохамед Диаб, работавший над созданием сериала Marvel «Лунный рыцарь», ответил на вопрос поклонника о национального главного героя. Об этом 21 марта сообщает портал Comcibook.

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Фанат спросил кинематографиста о том, будет ли каким-то образом перенесена в сериал еврейская тема, которая присутствует в комиксах. «Подождите до конца шоу, вам будет приятно», — написал Диаб.

Напомним, главную роль в сериале исполнит актёр Оскар Айзек, сыгравший пилота По Дамерона в финальной трилогии «Звёздных войн». Ранее исполнительный продюсер проекта Грант Кёртис сказал, что сюжет «Лунного рыцаря» будет представлять собой «историю об идентичности и поиске своего истинного «я». Премьера шоу состоится 30 марта 2022 года на сайте онлайн-кинотеатра Disney Plus.

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