Хайкоу, Китай, , 05:13 — REGNUM Согласно данным таможни Хайкоу, за первые два месяца 2022 года внешняя торговля южной островной провинции Китая Хайнань выросла на 72,4% и составила в общей сложности более 28 млрд юаней (около $4,4 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Хайнань Alex Kwok

За этот период темпы роста внешней торговли провинции заняли второе место в Китае. Из общего объема импорта Хайнань вырос на 68,9% в годовом исчислении примерно до 21 млрд юаней, темпы роста которого занимают первое место в стране.

Объем торговли между провинцией и государствами — членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства достиг примерно 8,9 млрд юаней, увеличившись на 61,3% в годовом исчислении, что составило 31,9% от общего объема импорта и экспорта провинции.