Пекин, 21 марта, 2022, 05:11 — ИА Регнум. Министерство финансов Китая заявило, что в этом году нет подходящих условий для расширения списка пилотных городов страны для реформы налога на недвижимость, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Решение было принято после того, как были приняты во внимание различные аспекты, сообщил агентству Синьхуа представитель Министерства финансов КНР, отвечая на вопросы, касающиеся пилотной программы реформы налога на недвижимость.

Программа была реализована с разрешения Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), и в некоторых городах были проведены расследования и предварительные исследования, сказал чиновник.