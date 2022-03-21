Пекин, , 05:03 — REGNUM Нефинансовые исходящие прямые инвестиции Китая (ODI) достигли 100,26 млрд юаней за первые два месяца года, увеличившись на 0,9% в годовом исчислении, показали официальные данные, передает агентство Синьхуа.

Инвестиции

В долларовом выражении ODI выросли на 2,7% по сравнению с прошлым годом до $15,78 млрд, по данным Министерства коммерции Китая. В период с января по февраль прямые нефинансовые инвестиции в страны-участницы «Пояса и пути», увеличились на 3,6% в годовом исчислении до $3,16 млрд, свидетельствуют данные. В течение этого периода продолжался рост исходящих инвестиций во многих областях.

Инвестиции в оптовую и розничную торговлю выросли на 89,7% по сравнению с предыдущим годом до $3,49 млрд, в то время как инвестиции в научные исследования, технические услуги и транспорт также увеличились, сообщило министерство.