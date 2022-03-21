Благовещенск, , 05:08 — REGNUM В столице Амурской области прошёл флешмоб, приуроченный к годовщине воссоединения Крыма с Россией и в поддержку армии России, участвующей в спецоперации в защиту республик Донбасса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города.

Флешмоб в поддержку спецоперации Администрация правительства Кемеровской области

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Амурчане приняли участие в автопробеге. Мероприятие организовали союз ветеранов Афганистана и региональная общественная организация ветеранов «Союз». Десятки автомобилей с флагами России проехали колонной по главной улице города.

Участники флешмоба также развернули на городской площади огромное знамя Победы и возложили цветы к мемориалу павшим воинам.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Амурской области прошёл танцевальный флешмоб «Россия_Мы». На набережной города в поддержку Российской армии был исполнен национальный танец казаков.