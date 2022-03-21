Вашингтон, , 04:59 — REGNUM В прокате США по итогам прошедших выходных (18−20 марта 2022 года) лидирует аниме-фильм «Магическая битва 0». Об этом 21 марта сообщает портал Box Office Mojo.

Аниме Иван Шилов ©ИА REGNUM

За три дня проката полнометражный приквел «Магической битвы» собрал в США $17 млн, в обозначенный период его показывали в 2286 кинотеатрах страны. Издание отмечает, что, таким образом, компания Crunchyroll, являющаяся подразделением Sony Pictures Entertainment, может праздновать ещё одну победу после успешной премьеры картины «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный». Что касается суммы общемировых сборов фильма «Магическая битва 0», то она достигла отметки в $129,7 млн.

Для справки: в центре повествования картины «Магическая битва 0» находится молодой человек Оккоцу Юта, являющийся студентом Токийской столичной технической школы магии. По сюжету, Юту преследует проклятый дух подруги его детства Оримото Рики, которая погибла в ДТП. Сильнейший маг Годжо Сатору предлагает Юте необычное решение проблемы.

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