Пекин, , 04:59 — REGNUM Китай повысил розничные цены на бензин и дизельное топливо с 18 марта, сообщил в главный экономический планировщик страны, передает агентство Синьхуа.

Бензин (сс)Falkenpost

По данным Национальной комиссии по развитию и реформам Китая, цена на бензин выросла на 750 юаней (около $118,28) за тонну, а цена на дизельное топливо — на 720 юаней.

В соответствии с действующим механизмом ценообразования, когда международные цены на сырую нефть изменяются более чем на 50 юаней за тонну и остаются на этом уровне в течение 10 рабочих дней, цены на нефтепродукты, такие как бензин и дизельное топливо, в Китае корректируются соответствующим образом.

Трем крупнейшим нефтяным компаниям Китая — China National Petroleum Corporation, China Petroleum & Chemical Corporation и China National Offshore Oil Corporation — было предложено поддерживать добычу нефти и облегчать транспортировку для обеспечения стабильных поставок.