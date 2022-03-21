Наньчан, Китай, , 04:56 — REGNUM За первые два месяца этого года во внешней торговле провинции Цзянси на востоке Китая наблюдался устойчивый рост, сообщает агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Объем импорта и экспорта Цзянси вырос на 30,9% в годовом исчислении до 93,2 млрд юаней (около $14,7 млрд) с января по февраль, по данным Наньчанской таможни. Из общего объема экспорт составил 70 млрд юаней, что на 34,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в то время как импорт вырос на 21,3% до 23,2 млрд юаней.

Торговля Цзянси со странами и регионами «Пояса и пути» за этот период увеличилась на 60,7% до 31,4 млрд юаней, в то время как ее торговля с членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP) составила 30 млрд юаней, увеличившись на 49,2%.

Внешняя торговля частных предприятий Цзянси продемонстрировала высокие показатели: общий объем увеличился на 35,3% в годовом исчислении и составил почти 68 млрд юаней, что составляет 72,9% от общего объема провинции.