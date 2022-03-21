Анадырь, 21 марта, 2022, 04:58 — ИА Регнум. Команда Чукотки примет участие в I Всероссийских Арктических играх, которые пройдут с 25 марта по 4 апреля в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа. Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Настольный теннис

Читайте также: Ямал примет весной первые Всероссийские арктические игры

В состав команды от Чукотки вошли пять спортсменов 13−14 лет из школы Анадыря. Они будут соревноваться в двух видах спорта: в настольном теннисе и лыжных гонках.

Всего в соревнованиях примут участие 162 спортсмена из девяти регионов Арктической зоны страны: Карелии, Коми, Якутии, Красноярского края, Архангельской, Мурманской областей, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Победителей и призёров соревнований наградят медалями и кубками Министерства спорта РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Ямал с 22 марта по 18 апреля 2022 года примет первые Всероссийские арктические игры, которые пройдут в Салехарде и Лабытнанги.