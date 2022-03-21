Хух-Хото, Китай, , 04:52 — REGNUM Автономный район Внутренняя Монголия на севере Китая, крупный центр добычи угля, поставил цель добиться того, чтобы объем производства «зеленой» энергии превысил объем производства тепловой энергии в 2030 году, сообщает агентство Синьхуа.

Солнечная энергетика в Китае WiNG

Внутренняя Монголия корректирует свою энергетическую структуру, обеспечивая при этом поставки угля, сказал заместитель директора управления энергетики региона Чэнь Чжэн.

Установленная генерирующая мощность Внутренней Монголии в пересчете на новую энергию превысит мощность тепловой энергии к 2025 году, сказал Чэнь, добавив, что только в 2022 году в регионе начнется 262 энергетических проекта, каждый из которых будет сопровожден инвестициями в объеме более 100 млн юаней (около $15,77 млн).

По его словам, в регионе также будут приняты меры по содействию развитию производственной цепочки по производству ветроэнергетического, фотоэлектрического и другого оборудования для новой энергетики.

По данным администрации, в 2021 году добыча угля во Внутренней Монголии превысила 1 млрд тонн. Что касается передачи электроэнергии, то в 2021 году она отправила из региона 246,7 млрд кВт/ч электроэнергии, занимая первое место в Китае 17 лет подряд.