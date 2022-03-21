Чанша, Китай, 21 марта, 2022, 04:48 — ИА Регнум. Согласно таможенным данным, в провинции Хунань Центрального Китая в первые два месяца 2022 года наблюдался устойчивый рост внешней торговли, сообщает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Общий объем импорта и экспорта провинции с января по февраль составил 76,84 млрд юаней (около $12,12 млрд), увеличившись на 10,7% в годовом исчислении. Из общего объема экспорт вырос на 12,1% в годовом исчислении до 50,48 млрд юаней, в то время как импорт вырос на 8,2% до 26,36 млрд юаней.

В течение этого периода Ассоциация стран Юго-Восточной Азии, Соединенные Штаты и Европейский союз были основными торговыми партнерами Хунани. Импорт и экспорт в эти регионы достигли 14,84 млрд юаней, 9,01 млрд юаней и 8,16 млрд юаней соответственно.

Товарооборот между провинцией и государствами — членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP) с января по февраль достиг 25,31 млрд юаней, увеличившись на 23,1% в годовом исчислении.