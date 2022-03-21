Пекин, 21 марта, 2022, 04:43 — ИА Регнум. По данным Министерства сельского хозяйства и по делам сельских районов, оптовые цены на сельскохозяйственную продукцию Китая выросли 18 марта, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Последний индекс оптовых цен на сельскохозяйственную продукцию в Китае составил 134,33 пункта, что на 1,19 пункта больше, чем в предыдущий рабочий день. Средняя оптовая цена на свинину, основное мясо в Китае, снизилась на 1,2% до 18 юаней (около $2,84) за кг, а цена на яйца выросла на 1% до 9,38 юаня за кг.

Средняя оптовая цена на 28 основных видов овощей, отслеживаемая правительством, осталась неизменной на уровне 5,68 юаня за кг, в то время как цена на шесть ключевых видов фруктов выросла на 0,4%/

Индекс оптовых цен составляется на основе данных, собранных примерно с 200 сельскохозяйственных оптовых рынков, и обновляется ежедневно на основе средневзвешенных индексов цен на товары, включая овощи, фрукты, водные продукты, продукты животноводства, зерновые и пищевое растительное масло.