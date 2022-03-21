Пекин, 21 марта, 2022, 04:41 — ИА Регнум. Крупнейшее нефтегазовое месторождение Китая, нефтяное месторождение Чанцин, добыло более 17,7 млрд кубометров природного газа в течение этого зимнего отопительного сезона, свидетельствуют статистические данные по состоянию на 15 марта, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Природный газ

Являясь крупнейшей базой по добыче природного газа в Китае, нефтяное месторождение поставляет природный газ более чем в 40 крупных городов, включая Пекин и Тяньцзинь. В течение четырех лет подряд суточная добыча газа в период зимнего пика поставок увеличивалась на 10 млн кубометров.

Во время последнего отопительного сезона нефтяное месторождение Чанцин также обеспечивало достаточные поставки природного газа в Олимпийские деревни в трех зонах соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине и соответствующие отели.

За последние 25 лет нефтяное месторождение Чанцин поставило более 520 млрд кубометров природного газа, что эквивалентно общей теплотворной способности электроэнергии, вырабатываемой гидроэлектростанцией «Три ущелья» на реке Янцзы в Китае за 40 лет.