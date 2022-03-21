Владикавказ, , 04:39 — REGNUM Северная Осетия отправила в Донбасс очередную партию гуманитарного груза. На этот раз она предназначается бойцам, выполняющим свой долг в ходе специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины. Всего для них собрано около 40 тонн груза, в том числе теплые вещи и осетинские пироги. Об этом сообщил глава Пригородного района РСО-Алании Алан Гаглоев.

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По его словам, собранный груз отправили жители села Тарское. Ранее в своих сообщениях глава района информировал о том, что военнослужащим отправляли партию гуманитарного груза жители станицы Архонской. Активисты общественного молодежного движения «Скиф» за время спецоперации отправили уже две партии продуктов питания для жителей Донбасса.

«Молодежь Тарского собрала «посылку солдату» для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Груз весом 40 тонн будет доставлен на передовую. Ребята везут воду, предметы первой необходимости, теплые вещи и 1000 штук осетинских пирогов», — написал Гаглоев.