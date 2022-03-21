Владивосток, 21 марта, 2022, 04:42 — ИА Регнум. Власти Владивостока определились с датой проведения весеннего субботника — наводить порядок, высаживать новые деревья и кустарники, благоустраивать прилегающие к домам территории местные жители будут 23 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Субботник

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Санитарный двухмесячник в столице Приморья будет проходить с 1 апреля по 1 июня.

Уже с приходом тепла начали мыть остановки общественного транспорта, тротуары, дорожные знаки, светофоры, леера, готовят цветники к высадке цветов, убирают мусор, старую траву и листву с косогоров и газонов, вывозят свалки и старые покрышки, проводят санитарную обрезку деревьев и множество других работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге пройдет месячник чистоты. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.