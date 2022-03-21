Москва, 21 марта, 2022, 04:37 — ИА Регнум. В понедельник, 21 марта, в столице России ожидается небольшая облачность и без осадков. Температура воздуха в городе составит +9… +11 °C. Об этом 21 марта сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна пришла в Москву

Также указывается, что северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5−10 м/c, атмосферное давление составит 762 мм рт. столба.

При этом уточняется, что в ночь на 22 марта в Москве также ожидается небольшая облачность и без осадков, температура воздух составит 0… +2 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в последние дни марта и начале апреля в Москве ожидается волна полярного холода, поэтому жителям столицы не рекомендуется спешить со сменой зимних шин на летние.