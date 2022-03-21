Пекин, , 04:36 — REGNUM Индекс экспортных контейнерных перевозок Китая снизился на прошлой неделе, по данным Шанхайской судоходной биржи, передает агентство Синьхуа.

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Средний индекс контейнерных перевозок в Китае (CCFI) снизился на 1,9% до 3301,1 пункта, сообщила биржа. Показатель для службы Персидского залива / Красного моря упал на 4,9% в недельном исчислении. При этом показатели для западного побережья Америки и службы Юго-Восточной Азии упали 3,8 процента по сравнению с предыдущей неделей.

Вопреки этой тенденции, подсчеты для корейской службы показали рост за неделю на 5,5% CCFI отслеживает спотовые и договорные ставки фрахта из китайских контейнерных портов по 12 маршрутам доставки по всему миру на основе данных 22 международных перевозчиков. Индекс был установлен на уровне 1000 пунктов на 1 января 1998 года.