Благовещенск, 21 марта, 2022, 04:36 — ИА Регнум. Ночью 20 марта в столице Приамурья пожарные ликвидировали возгорание пяти машин и остановили распространение огня на соседние автомобили. Горели иномарки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Jason Bolonski Горящий автомобиль

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«В результате пожара три автомобиля уничтожены, два — повреждены. Рядом стоящие автомобили огнеборцам удалось спасти», — отметили в ведомстве.

Никто не пострадал. По факту пожара проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства возникновения возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге в ночь на 14 января 2022 года сгорели два автомобиля, ещё две машины получили повреждения. Причиной происшествия назван поджог.