Пекин, , 04:32 — REGNUM Бюджетные доходы Китая выросли в годовом исчислении на 10,5% за первые два месяца этого года, показали официальные данные, передает агентство Синьхуа.

Юань Valutaworld.ru

Согласно данным Министерства финансов КНР, за этот период бюджетные доходы страны составили 4,62 трлн юаней (около $728,42 млрд). Налоговые поступления в январе-феврале составили 4,08 трлн юаней, увеличившись на 10,1% в годовом исчислении.

Доходы от налога на добавленную стоимость, крупнейшего источника налоговых поступлений в стране, выросли на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в то время как доходы от подоходного налога с физических лиц за этот период составили 404,3 млрд юаней, увеличившись на 46,8% в годовом исчислении.

Поступления от гербового налога выросли на 13,3% в годовом исчислении до 113,7 млрд юаней. В частности, поступления от гербового налога на торговлю акциями ежегодно увеличивались на 10,7%.

Центральное правительство и местные органы власти собрали 2,28 трлн юаней и 2,34 трлн юаней налоговых поступлений, что больше на 11,3% и 9,8% соответственно. Бюджетные расходы Китая выросли на 7% в годовом исчислении до 3,82 трлн юаней.

Бюджетные расходы на образование выросли на 9,1% в годовом исчислении, в то время как расходы на науку и технологии выросли на 15,5%, а социальное обеспечение и занятость — на 4,8%, сообщило министерство.