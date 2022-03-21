Пекин, , 04:27 — REGNUM Китай будет снижать налоги для малоприбыльных малых предприятий в течение трех лет, чтобы поддержать их рост, сообщило Министерство финансов КНР, передает агентство Синьхуа.

Юань 23yy.com

С 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года часть годового налогооблагаемого дохода малоприбыльных малых предприятий, который превышает 1 млн юаней (158 000 долларов США), но не превышает 3 млн юаней, будет взыматься с 25% от фактической суммы по ставке налога в 20%, об этом говорится в циркуляре министерства и Государственной налоговой администрации Китая.

Перед объявлением власти в марте подчеркнули усилия по снижению шести местных налогов и двух сборов для малого и микробизнеса в течение трех лет.

Малоприбыльные малые предприятия, упомянутые в этом циркуляре, относятся к законным предприятиям с годовым налогооблагаемым доходом менее 3 млн юаней, численностью сотрудников не более 300 человек и общим объемом активов менее 50 млн юаней.