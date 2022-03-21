Якутск, 21 марта 2022, 04:34 — REGNUM В парке культуры и отдыха столицы Якутии оказался неисправен аттракцион. Отказал один из двигателей колеса обозрения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона. Надзорное ведомство проводит проверку.
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Колесо обозрения принадлежит ООО «Туймаада Парк». Его аварийная остановка стала поводом для проверки состояния всех двадцати аттракционов парка.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года восемь человек, в из них пятеро несовершеннолетних, оказались заблокированы на неисправном аттракционе во Франции. Люди находились на высоте 50 метров над землей.