Якутск, 21 марта, 2022, 04:34 — ИА Регнум. В парке культуры и отдыха столицы Якутии оказался неисправен аттракцион. Отказал один из двигателей колеса обозрения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона. Надзорное ведомство проводит проверку.

Цитата из х/ф «Cтрана хороших деточек». Реж. Ольга Каптур. 2013. Россия Колесо обозрения

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Колесо обозрения принадлежит ООО «Туймаада Парк». Его аварийная остановка стала поводом для проверки состояния всех двадцати аттракционов парка.

«Кроме того, проверкой будут охвачены вопросы содержания, благоустройства и уборки территории городского парка», — подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года восемь человек, в из них пятеро несовершеннолетних, оказались заблокированы на неисправном аттракционе во Франции. Люди находились на высоте 50 метров над землей.