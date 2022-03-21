Грозный, , 04:25 — REGNUM В Чечне чествовали команду полиции, одержавшую очередную победу в соревнованиях бойцов специальных подразделений UAE SWAT Challenge. Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил награды наиболее отличившимся сотрудникам полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Военные Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Медали «Защитнику ЧР» и благодарственные письма получили командир полка Замид Чалаев и старший оперуполномоченный Российского университета спецназа Хасан Абдуев.

«Команда из Чеченской Республики продемонстрировала превосходную боевую подготовку. Результаты в некоторых испытаниях поразили как самих организаторов турнира, так и остальных участников. Зафиксировано три мировых рекорда», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что чеченские спецназовцы «по праву считаются одними из лучших в мире», что не раз доказывали своими победами на различного уровня профессиональных состязаниях.

Напомним, соревнования отрядов специального назначения UAE SWAT Challenge 2022, проходили в Дубае в течение пяти дней. В них участвовала 41 полицейская команда из 24 стран. Мероприятие проходило в учебном центре Al Rowaiyah под эгидой полиции Дубая.