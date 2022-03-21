Таллин, 21 марта, 2022, 04:23 — ИА Регнум. Утверждения об отправке Украине всех своих противотанковых ракет Javelin опровергло министерство обороны Эстонии. Соответствующее заявление 20 марта сделал командующий силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

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Как пояснил Херем, в одной из радиопередач было сделано утверждение о том, что Эстония якобы намерена отправить практически всё своё противотанковое оружие на Украину. Генерал-лейтенант уточнил, что данная информация не соответствует действительности.

Херем отметил, что власти Эстонии в последнее время неоднократно поясняли политикам и СМИ, что и в каких количествам было передано Украине. По словам командующего силами обороны Эстонии, в случае с ракетами Javelin Эстония передала только боеприпасы. Ни одного пускового комплекса передано не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна предоставила Украине военную и иную помощь на сумму более 220 млн евро и продолжит это делать в дальнейшем.