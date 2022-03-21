Москва, , 04:22 — REGNUM До конца нынешнего года планируется передать в состав Военно-морского флота (ВМФ) России второй атомный подводный ракетоносец проекта 955А (шифр «Борей-А») «Генералиссимус Суворов». Об этом 21 марта рассказали в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по случаю 15-летия создания холдинг.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Князь Владимир» Пресс-служба АО «ПО «Севмаш»

«Передача атомного подводного крейсера «Генералиссимус Суворов» в состав ВМФ запланирована в декабре текущего года», — приводит ТАСС слова представителя ОСК.

Отметим, ракетоносец «Генералиссимус Суворов» является атомной подлодкой усовершенствованного проекта «Борей-А» четвертого поколения, при создании проекта которого были реализованы принципиально новые технические решения, а также усовершенствовано оборудование, снижен уровень физических полей, повышена безопасность и проведено импортозамещение.

Напомним, в настоящее время составе ВМФ России находятся три подлодки базового проекта 955 «Борей»: «Юрий Долгорукий», «Владимир Мономах» и «Александр Невский», а также еще два ракетоносца усовершенствованного проекта 955А — «Князь Владимир» и «Князь Олег».