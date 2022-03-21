Гонконг, Китай, 21 марта, 2022, 04:18 — ИА Регнум. Согласно недавнему отчету газеты South China Morning Post, ослабление правил торговли для некоторых африканских стран китайскими таможенными органами позволяет ввозить в Китай больше сельскохозяйственной продукции с этого континента, сообщает 20 марта агентство Синьхуа.

Rdrevilo.com Китай покоряет Африку

Южная Африка, Кения и Зимбабве входят в число африканских стран, которые недавно подписали пересмотренные протоколы, позволяющие им получить доступ к китайскому потребительскому рынку, говорится в докладе.

В прошлом месяце ЮАР отправила в Китай свою первую партию из 100 000 лимонов. В декабре также был подписан протокол с Китаем об экспорте груш, который, как ожидается, увеличит 22% долю экспортируемых страной груш, которые отправляются на Дальний Восток.

Танзания начала экспортировать соевые бобы в Китай в 2020 году. Аналогичные сделки были заключены в отношении авокадо, чая, кофе и роз из Кении, кофе и соевых бобов из Эфиопии, продуктов из говядины из Намибии и Ботсваны, фруктов из Южной Африки и кофе из Руанды.

Глобальная исследовательская и консалтинговая компания Oxford Business Group в своем недавнем отчете отметила, что, несмотря на глобальные проблемы в цепочке поставок, торговля между Китаем и Африкой выросла до рекордных уровней в 2021 году.