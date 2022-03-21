Роли, США, , 04:14 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл с «сухим» счетом команду «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 21 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Логотип хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» (сс) V Manninen

Игра прошла на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась победой гостей со счетом 0:2.

В составе победителей шайбами отметились Крис Крайдер (36-я минуат) и Фрэнк Ватрано (60-я, в пустые ворота).

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев смог отразить все 44 броска по своим воротам, его одноклубник — российский нападающий Артемий Панарин, а также российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников не отличились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче Рейнджерс» 23 марта на выезде встретятся с клубом «Нью-Джерси Дэвилз», а «Каролина» в этот же день дома сыграет с командой «Тампа-Бэй Лайтнинг».