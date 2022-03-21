Москва, 21 марта, 2022, 04:07 — ИА Регнум. В России появится общая система блокировки спам-звонков и SMS-сообщений. Она заработает уже во втором квартале 2022 года, сообщили в Федеральной антимонопольной службе. Жалобу на спам абоненты сотовой связи смогут подать через специально созданный сервис.

Спам

«На сайтах четырех операторов (МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2) и ведомства клиенты смогут подать жалобу на звонок или SMS-рекламу, поступившую без согласия абонента. Специальная форма для обращения будет доступна уже во втором квартале 2022 года» — цитируют «Известия» представителя ФАС.

После поступления жалобы номер, с которого поступили нежелательные сообщения, в течение 72 часов будет заблокирован. Отчет об этом абонент получит от своего оператора.

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