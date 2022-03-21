Веллингтон, 21 марта, 2022, 04:06 — ИА Регнум. При крушении судна около северного побережья Новой Зеландии погибли как минимум три человека, еще двое числятся как пропавшие без вести. Об этом 21 марта сообщается на сайте главного новозеландского управления полиции.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1884

«Тела двух человек были обнаружены в воде и были подняты вертолетом сегодня (21 марта) утром в ходе поисково-спасательной операции. Тело третьего погибшего было также обнаружено в воде поисковым судном, помогавшим в операции», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что поиски еще двух членов экипажа судна, которые числятся пропавшими без вести, будут продолжены и добавляется, что остальные пять пострадавших, спасенные при крушении, находятся в медучреждении, медики оценивают их состояние как стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что возле северного побережья Новой Зеландии затонуло судно, в результате чего пять человек числятся как пропавшие без вести и еще пятерых удалось спасти.