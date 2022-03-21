Уфа, , 04:00 — REGNUM Арбитраж Башкирии 8 апреля 2022 года планируется рассмотреть банкротный иск, поданный индивидуальным предпринимателем к АО «Инвестиционный фонд жилищного строительства». Ответчик числится застройщиком как минимум одного крупного жилого комплекса в Уфе, передаёт ИА REGNUM.

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Иск от Фаниса Бурханова поступил в суд 11 марта 2022 года. Сумма заявленного долга — 8 294 799,33 рубля. Дело к производству принял судья Рамазанов.

В качестве арбитражного управляющего предложен Вильдан Уразбахтин — участник союза арбитражных управляющих «Континент». Третьим лицом в спор приглашен государственный комитет республики по строительству и архитектуре.

В ЕГРЮЛ компания-ответчик зарегистрирована в июне 2022 года. На март 2018 года 82% доли акций в компании принадлежало Гульчачак Чубатюк.

В единой информбазе жилищного строительства фонд числится застройщиком проекта клубный исторический квартал «На Успенской». Он относится к бизнес-классу и рассчитан на 470 квартир. По данным ЕИЖС, ввод в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2023 года, распроданность квартир составляет 56%. Объект планируется в 24 этажа.