Вашингтон, , 03:54 — REGNUM США намерены расширить санкции против России. В новый список могут попасть банковские организации, ранее не включенные в него, а также больше секторов российской экономики, которые до этого оказывались вне санкционного поля. Об этом заявил замдиректора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в интервью телекомпании CBS.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, по словам Сингха, который также является заместителем помощника президента по национальной безопасности, курирующим вопросы мировой экономики, в отношении России будут применены дополнительные ограничительные меры, касающиеся «большего количества целей» и затрагивающие «больше банков, больше секторов, которых мы еще не касались».

Речь идет, как отметил Сингх, о «стратегически важных направлений российской экономики… о нефти и газе и других секторах», пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции в отношении таких российских банков, как ВТБ, «Совкомбанк», «Промсвязьбанк», Газпромбанк, Россельхозбанк, Сбербанк и других, а также в отношении ряда политиков и представителей органов власти, журналистского сообщества, бизнесменов.

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