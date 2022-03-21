Тунис, 21 марта, 2022, 03:53 — ИА Регнум. До 25 человек возросло количество погибших в результате крушения лодки с нелегальными мигрантами у побережья Туниса. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба миссии Международной организации по миграции в Тунисе.

Лодка с мигрантами

По данным организации, на борту потерпевшей крушение лодки могло находиться до 60 человек. За последние два дня на побережье Набеля были найдены тела 25 человек.

Лодка с нелегальными мигрантами потерпела крушение и затонула у берегов Туниса 18 марта. По данным Национальной службы гражданской защиты Туниса, большинство мигрантов, находившихся на лодке, были выходцами из Сирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате крушения лодки у берегов Туниса погибло как минимум 20 человек.