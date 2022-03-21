Москва, 21 марта, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Для учащихся московских школ проведут тренинги по креативному и технологическому предпринимательству. Об этом 21 марта сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Класс робототехники

Обучающая программа «Бизнес-уик-энд. Старт» состоится в 150 школах столицы. Благодаря этому ученики старших классов смогут изучить основы предпринимательства. В 2022 году участники программы впервые будут работать в трех направлениях предпринимательства: креативном, технологическом и устойчивом развитии.

«Наставники программы помогают молодым людям разрабатывать идеи, определять стратегию развития и запускать бизнес. Проект стартовал в 2020 году. За это время во вводных тренингах приняли участие более 50 тысяч школьников, свыше двух тысяч из них прошли полное обучение», — сказала Сергунина.