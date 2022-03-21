Петропавловск-Камчатский, 21 марта, 2022, 03:46 — ИА Регнум. Пассажиры авиарейсов с Камчатки смогут с 1 августа 2022 года по 1 августа 2025 года провозить не более 10 кг красной икры непромышленного происхождения. Власти региона уверены, что таким образом удастся остановить организованную деятельность по вывозу деликатесной продукции, добытой браконьерским путём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Красная икра

Читайте также: Жители Камчатки пытались за взятку выкупить у пограничников 1,5 тонны икры

Законопроект об ограничениях разработан и размещён правительством России на сайте проектов нормативных правовых актов.

«Ежегодно через аэропорт Камчатки вывозится более 500 тонн икры под видом личного багажа. Практически все жители региона сталкивались с ситуацией, когда в аэропорту к ним подходят люди и просят перевезти икру. Очевидно, что речь идёт об организованной деятельности по вывозу икорной продукции, добытой браконьерским путём», — сказал министр рыбного хозяйства Камчатки Андрей Здетоветский.

Данное ограничение будет действовать только на икру, не прошедшую сертификацию и не имеющую соответствующую документацию. Сертифицированная продукцию будет вывозиться в любом объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке завершили расследование уголовного дела в отношении 50 и 38-летних жителей краевой столицы. Мужчин обвиняют в даче взятки в крупном размере.