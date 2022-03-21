Киев, 21 марта, 2022, 03:41 — ИА Регнум. Военнослужащие Украины не сложат оружие и не покинут город Мариуполь. Такое заявление сделала 21 марта вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.

Официальное интернет-представительство президента Украины Ирина Верещук

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Как заявила украинский представитель в интервью изданию «Украинская правда», никакой речи о том, чтобы сложить оружие и сдать город Мариуполь, нет. По словам Верещук, об этом решении уже знает и российская сторона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о гарантии всем сложившим оружие в Мариуполе боевикам на обеспечение безопасного выхода из города и сохранения жизни.

Военные Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил России готовы обеспечить украинским боевикам безопасный выход, но без оружия и боеприпасов, в любой район, который они назовут, заключил Мизинцев.