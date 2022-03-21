Октябрьский район, Приморский край, 21 марта, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В селе Покровка Октябрьского муниципального округа Приморья подрядчик приступил ко второму этапу модернизации системы централизованного водоснабжения. В 2023 году систему планируют сдать в эксплуатацию — жители районного центра получат качественную питьевую воду. Строительство ведётся в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморского края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

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Новая система централизованного водоснабжения села будет принципиально отличаться от существующей — вода в дома пойдёт из месторождения подземных вод и пройдёт специальную очистку.

«Сейчас источником централизованного водоснабжения Покровки является трансграничная река Раздольная. Очистных сооружений в селе нет. Это сказывается на качестве воды», — рассказал руководитель министерства ЖКХ Приморья Владимир Бабич.

В марте началось строительство насосных станций и станции водоподготовки. Также специалисты приступили к установке колодцев и сборке модульных зданий, в этом году начнут бурить водозаборные скважины. Продолжится и строительство магистрального водовода на территории села.

Год назад в Покровке уже проложили более 11,2 км водопровода. Несколько участков магистрали было необходимо вести под федеральной трассой и руслом реки.

Подрядчик обеспечен необходимыми материалами и техникой.

«За годы реализации нацпроекта в Приморье построен и модернизирован не один десяток объектов водоснабжения и водоочистки. Важно, что нацпроект позволяет дать приморцам чистую воду, улучшить экологию в небольших и отдаленных посёлках и сёлах», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ Приморья Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, три новые артезианские скважины и две станции водоподготовки начнут обустраивать в 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» в посёлке Солотча Рязани.