Брисбен, Австралия, , 03:36 — REGNUM В сети появилась информация о второй части фильма «Годзилла против Конга», производством которой занимается студия Legendary Entertainment. Об этом 20 марта сообщил портал Comicbook.

Схватка монстров Цитата из к/ф «Годзилла против Конга». Реж. Адам Вингард. 2021. США

Газета The Courier Mail, пишущая о событиях, происходящих в австралийском штате Квинсленд, сообщила, что сиквел «Годзилла против Конга» будет сниматься в этом регионе. Журналисты отметили, что производство картины принесёт штату $120 млн. Пока нет информации о том, будет ли картина «Годзилла против Конга 2» прямым сюжетным продолжением первого фильма.

Напомним, премьера картины «Годзилла против Конга» режиссёра Адама Вингарда состоялась 25 марта 2021 года. При бюджете $155 млн она собрал в США $100,5 млн, а в мировом прокате $459,4 млн. На известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes фильм получил оценку 75% от критиков и 91% от рядовых пользователей.

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