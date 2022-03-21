Вашингтон, 21 марта, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» уступил команде «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 21 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Roland Skof-Peschetz Александр Овечкин

Игра прошла на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась победой гостей со счетом 2:3.

В составе победителей шайбами отметились российский форвард «Старз» Александр Радулов (3-я минута) и оформивший в матче дубль финский нападающий Роопе Хинц (18-я и 31-я, обе в большинстве).

У «Кэпиталз» голы забили российский форвард Александр Овечкин (25-я, в большинстве) и российский защитник Дмитрий Орлов (49-я).

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов записал на свой счет в матче один голевой пас.

Отметим, в следующем матче «Вашингтон» 23 марта дома встретится с клубом «Сент-Луис Блюз», а «Даллас» в этот же день также у себя сыграет с командой «Эдмонтон Ойлерз».