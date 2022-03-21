Грозный, , 03:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о трофеях, добытых в ходе проведения российской специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Одним из них стал бронированный автомобиль, принадлежавший одному из высших чинов украинской армии.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Я сегодня прокатился на трофейной генеральской бронемашине, которую мы конфисковали на Украине у командиров националистов. Бронеавтомобиль совершенно новый и совсем не эксплуатировался. Видимо, бандеровский генерал предпочитал отсиживаться в подземном бункере и не позволял подчиненным использовать машину по назначению», — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

Рамзан Кадыров, прокатившись на бронеавтомобиле, отметил, что намерен переоборудовать машину под себя и въехать на нем в Киев, при этом он подчеркнул, что событие это произойдет уже скоро.

«Я решил исправить эту вопиющую несправедливость и переоборудовать броневик под себя! При помощи Всевышнего Аллаха совсем скоро въеду на нем в Киев!» — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.