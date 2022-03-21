Петропавловск-Камчатский, , 03:24 — REGNUM На Камчатке из-за мощного снежного циклона 21 марта пришлось отменить программу первого дня соревнований Кубка России по горнолыжному спорту, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

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Стартовать Кубок России на Камчатке должен был с дисциплины «слалом-гигант».

В регионе выпало много мокрого и плотного снега. Организаторы заявили, что трассу необходимо заново готовить к соревнованиям. Новое расписание Кубка России будет рассмотрено вечером 21 марта.

В соревнованиях на Кубок России по горнолыжному спорту на Камчатке принимают участие около 150 спортсменов из 16 регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, метеорологические власти Китая 18 марта объявили «синюю тревогу» в связи с сильным снегопадом в некоторых регионах страны, написало агентство Синьхуа.