Банкротный иск к проектному институту из Сибири вернули истцу
Омск, 21 марта, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Арбитраж Омской области вернул кредитору — управлению дорожного хозяйства региона — иск о несостоятельности, который тот подавал к ООО «Проектный институт «Омскдорпроект». Причиной стало нарушение порядка уведомления о намерениях обратиться с соответствующим иском. Возврат иска не препятствует повторному обращению в суд, передаёт ИА REGNUM.
Казённому учреждению «Управление дорожного хозяйства Омской области» также вернули госпошлину — 6 тыс. рублей.
Напомним, дело рассматривалось с февраля 2022 года, основанием была заявлена небольшая задолженность — 0,5 млн рублей. Также в 2019 году управление подавало к институту как минимум пять исков. Ответчик является исполнителем госконтрактов, в том числе на проектирование капремонта автодорог.
Справка: ООО учреждено в 2003 году. Владелец института по ЕГРЮЛ — директор Александр Грико. Между тем в реестре есть отметка о недостоверности сведений о руководящем лице.