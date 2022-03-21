Омск, 21 марта, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Арбитраж Омской области вернул кредитору — управлению дорожного хозяйства региона — иск о несостоятельности, который тот подавал к ООО «Проектный институт «Омскдорпроект». Причиной стало нарушение порядка уведомления о намерениях обратиться с соответствующим иском. Возврат иска не препятствует повторному обращению в суд, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Казённому учреждению «Управление дорожного хозяйства Омской области» также вернули госпошлину — 6 тыс. рублей.

Напомним, дело рассматривалось с февраля 2022 года, основанием была заявлена небольшая задолженность — 0,5 млн рублей. Также в 2019 году управление подавало к институту как минимум пять исков. Ответчик является исполнителем госконтрактов, в том числе на проектирование капремонта автодорог.