Москва, , 03:22 — REGNUM Мессенджер Telegram впервые обошел по популярности WhatsApp в России по итогам первых двух недель марта. Об этом свидетельствуют данные компании «Мегафон», которая провела анализ интернет-трафика с помощью инструментов Big Data.

Telegram Saymandigital.com

В течение двух первых недель марта мессенджер Telegram впервые стал самым популярным в России, обойдя WhatsApp, до этого неизменно занимавший лидирующие позиции по объёму трафика среди мессенджеров.

Доля Telegram в общем объеме трафика в мессенджерах возросла с 48% до 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Доля WhatsApp сократилась с 48% до 32%, доля Viber снизилась с 5% до 4%.

Telegram стал ключевым мессенджером для общения в 55 регионах России, а также лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки. Один пользователь расходует в среднем на сервис 101 мегабайт трафика, пользователи WhatsApp — 26 мегабайт, Viber — 8 мегабайт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд в Бразилии дал сутки руководству Telegram для выполнения предписаний.

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