Южно-Сахалинск, 21 марта, 2022, 03:19 — ИА Регнум. Два землетрясения магнитудой до 3,6 были в течение суток зарегистрированы сейсмологами около Сахалина и Курильских островов. Об этом 21 марта сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Zeml.info Землетрясение

«Землетрясение магнитудой 2,4 произошло рядом с южной оконечностью Сахалина, глубина очага — 10 километров. Землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировано рядом с южной группой Курильских островов, глубина очага — 50 километров», — приводит сообщение филиала ТАСС.

Также указывается, что местные жители не сообщали о том, что ими ощущались подземные толчки, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало, 20 марта на острове Лейте (Филиппины) произошло землетрясение магнитудой 5,3.